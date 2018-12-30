«Белье засветила!»: Волочкова опозорилась во время тренировки в спортзале - фанаты

Вчера, 18:39

«И спортом позанималась, и трусы засветила», - прокомментировали тренировку балерину пользователи Сети.

Анастасия Волочкова продолжает провоцировать своих недоброжелателей в социальных сетях. И если ранее балерина злила хейтеров своими грязными волосами и развратными шпагатами, то на этот раз Волочкова опозорилась прямо во время тренировки в спортзале, когда хвасталась перед подписчиками новым упражнением. Дело в том, что во время занятия у Анастасии видно было розовое нижнее белье, которое и заметили хейтеры.

«Белье засветила по всей видимости специально! Не может она без скандалов», - заявили пользователи Сети, посчитав, что Волочкова намеренно публично показывает трусы. При этом поклонники заступились на Анастасию и похвалили прекрасную физическую форму балерины.