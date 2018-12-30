«Провал года»: Ольга Бузова предстала в образе эльфа и рассказала о неудачном шопинге

Вчера, 18:44

Телеведущая призналась, что шуточный ролик и неудачная предновогодняя подготовка довели ее до истерики.

Популярна телеведущая Ольга Бузова не раз говорила, что цифры на календаре приводят ее в ужас – сегодня уже 30 декабря, а она совершенно не готова к празднованию Нового года. Несмотря на то, что до яркого события остался всего один день, у нее нет ни предпраздничного настроения, ни подарков, ни наряда – работа, забота о собственном здоровье и личные переживания занимают все свободное время знаменитости. И хотя вчера она намекнула, что Новый год скорее всего встретит на сцене в окружении преданных и любящих ее поклонников, теледива не может оставить самых близких людей без подарков.

Сегодня днем она предприняла попытку закупиться подарками – для этого у нее было целых два часа, однако в результате предновогодний шопинг в столичном ЦУМе стал очередной неудачей и поводом для расстройств. «Провал года» - именно так она назвала поход по магазинам, ведь в результате вышла из ТЦ с пустыми руками. В своем Instagram теледива рассказала о неудачном шопинге:

«У меня сегодня было всего 2 часа на то, чтоб купить всем подарки. В итоге, я захожу в ЦУМ, встречаю своего друга Александра, и мы болтаем, и пьём 2 часа шампанское. Сейчас мчу на работу, и понимаю, что я вообще не готова к празднику. В общем, выспаться завтра мне не удастся. С утра поеду за подарками, и кстати, я ещё не знаю, в чем встречать Новый год!».

Также она добавила шуточную анимацию, в которой предстала в образе эльфа, блуждающего по торговому центру и выбирающего подарки на предстоящий праздник. Компанию ей составили Ольга Десятовская, Янина Акру и Анна Бузова - самые близкие подруги знаменитости.

Кто автор данной шуточной анимации, которая в очередной раз напомнила о болезненном для артистке вопросе - подарках - не известно, однако видеоролик довел Ольгу Бузову до истерики, изрядно повеселил и подарил массу приятных эмоций и смеха.