Брыльска «пошла по мужикам» по примеру Пугачёвой - Главная актриса Нового года лишилась девственности с незнакомцем

Вчера, 23:10

Алла переспала с первым встречным мужчиной в 18 лет, а Барбара с лёгкостью отдалась незнакомому 23-летнему парню в 17. В обоих случаях, выбор советских секс-символов пал на опытных любовников, и это определило будущее артисток и даже послужило причиной конфликта.

Известная актриса Барбара Брыльска стала знаменитой на всё постсоветское пространство благодаря роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С лёгким паром!». Недавно Брыльска призналась журналистам в конфликте с Аллой Пугачёвой, голосом которой она пела в кино.

Первой причиной конфликта двух советских артисток стало опоздание Пугачёвой на одно из мероприятий. Главная актриса Нового года сказала ей, мол если она королева, то и приезжать должна первой. Второй конфликт не заставил себя долго ждать, и спустя некоторое время обидевшиеся на Брыльску Пугачёва перебрала с алкоголем во время застолья. Барбара решила не молчать и ещё раз упрекнула Аллу, но на этот раз из-за её «алкоголизма».

После двух этих случаев Брыльска и Пугачёва больше никогда не общались, а их конфликт был загадкой для всего советского шоу-бизнеса. На самом же деле причина ссоры может скрываться в другом.

Оказывается, обе артистки были чрезвычайно похожи. Они обе были секс-символами своего времени. Возможно, что настоящей причиной их конфликта могла быть именно схожесть. Брыльска даже «пошла по мужикам» по примеру Пугачёвой.

Барбара действительно лишилась девственности с незнакомцем, как и Алла, что в дальнейшем могло определить всю их судьбу. В своём интервью Пугачёва вспоминала, что 2 марта 1967 она молодая вышла на улицу и решила впервые заняться с кем-то сексом. Певица решила, что её первым мужчиной будет первый, кто с ней заговорит и попробует познакомится. Им стал художник, старше ней. В итоге, пара отправилась к нему в мастерскую в район Кузьминок, где Пугачёва впервые занялась сексом.

Брыльска также признавала, что её первый секс был в 17 лет с 23-летним незнакомым парнем, который знал только её имя. Барбара спокойно отдалась ему, вспоминая, что они «вытворяли в постели» и каким нежным был этот незнакомец.

И Брыльска, и Пугачёва лишились девственности со старшими незнакомцами. В итоге они стали чрезвычайно популярны среди мужчин и постоянно их меняли. Возможно, что две главные советские красавицы разругались именно из-за схожего характера, и на самом деле могли бы стать лучшими подругами.