Сердючка возвращается!: Верка лично проводит фанатов «Горилкой» в Новый год

Вчера, 18:47

Андрей Данилко объявил, что выступит в Новогоднюю ночь и опроверг появившуюся летом информацию об окончании свой творческой карьеры.

Какой же Новый год без шампанского и мандаринов, считает большинство россиян, а Сердючка, видимо, решила, что без «Горилки» тоже никуда и решила принять участие в новогодней шоу-программе «Фантастическая ночь». Увидеть ее можно будет, правда, только на украинских каналах, но тем, кто непременно хочет посмотреть ее выступление – Интернет в помощь, там Верка Сердючка лично проводит всех фанатов «Горилкой» в Новый год.

Ранее Андрей Данилко сделал заявление об окончании карьеры заводной проводницы и сообщил, что теперь в этом образе будет выступать только на частных мероприятиях, но теперь утверждает, что речь шла о творческом отпуске и не более того.

Ну, к такому трюку прибегают многие артисты. Сначала они собирают полные залы на «прощальные» выступления, а потом говорят, что их не так поняли или их убедили вернуться поклонники.

В любом случае, россиянам недолго осталось ждать гастролей полюбившейся разбитной проводницы. Сердючка возвращается!