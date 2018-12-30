«Притащила в консерваторию»: Ксения Собчак из последних сил пытается спасти брак с Виторганом

Вчера, 18:45

Предполагаемый любовник Собчак воссоединился с бывшей женой и дочерью, Ксения, видимо, тоже не растерялась и попыталась удержать «рогатого» мужа.

В Instagram Максима Виторгана практически невозможно увидеть его суперпопулярную супругу. Актер постоянно светится в компании коллег по работе, друзей и даже толпы полуголых девиц, создавая себе образ независимого холостяка. Но вот накануне произошло чудо в виде Stories с Ксенией Собчак, которая «притащила в консерваторию» Виторгана поздней ночью.

В семейном досуге просматривается одно пикантное совпадение: телеведущая решила провести вечер в компании мужа сразу после новости о том, что ее предполагаемый любовник воссоединился на отдыхе с бывшей женой и дочкой. Любопытный факт, позволяющий предположить, что Константин Богомолов «дал заднюю», решив не развивать вероятный роман с Собчак. Ксения же, рискуя остаться никому не нужной разведенкой, вероятно, делает ответный ход и пытается из последних сил спасти брак с «рогатым» Виторганом.

Примечательно, Максим своей реакцией на поздний похор в консерваторию дал понять, что совместный досуг с женой больше не представляет для него былого интереса. Быть может, из-за скандала с Богомоловым Виторган уже смирился с утратой Собчак, параллельно затаив обиду на все еще супругу.

Ксения же по-прежнему не светит мужа в своем Instagram-аккаунте, что подогревает версию об инсценировке разлада в звездном семействе. Поделившись фото с похода в консерваторию Собчак могла успокоить фанатов и пресечь слухи о своей неверности, но почему-то этого не происходит, видимо, телеведущей выгодно, дабы ее считали «гулящей» замужней женщиной.

Существует версия, что Собчак и Виторган пиарятся на слухах о разводе по примеру Гарика Харламова и Кристины Асмус.