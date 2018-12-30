«Хочет, но не может»: Наташа Королева намекнула на давнее отсутствие секса с Тарзаном

Вчера, 18:41

Экс-стриптизер до сих пор возбуждает супругу, однако больше не может удовлетворить все ее сексуальные желания, из-за чего певица стала пугающе вульгарной и распущенной.

Нестандартный брак Наташи Королевой и Сергея Глушко на зависть многим «правильным» артистам и скептически настроенным пользователям Сети тянется уже больше 15 лет. Экстравагантная брюнетка ловко опутала самого популярного стриптизера СССР, и смогла удержать его в семье благодаря своей редкой женской хитрости и свободным взглядам. В отличие от многих женщин, Королева прощала своему супругу все похождения и измены, ведь только так она могла удержать своего альфа самца рядом с собой и сохранить ценный для нее брак. Красавец танцор отлично дополнял образ певицы, украшал ее, добавлял пикантности и загадочности ее жизни, да и в постели был «на высоте».

Однако в последнее время чрезмерная пошлость и гиперсексуальность Наташи Королевой пугает поклонников. Певица буквально свихнулась на сексуальной почве, и практически всегда становится объектом осуждения из-за неуместной вульгарности и распущенности. Королева будто не осознает, что ее поклонники - это вовсе не молодые и распущенные ценители музыки, которые могут понять и поддержать пошловатые шутки и намеки, а лица среднего и старшего возраста, для которых вульгарность приравнивается к социальному преступлению. Несмотря на это, певица все больше становится откровенной в репертуаре и поведении, что не нравится ее фанатам. Ранее фолловеры полагали, что таким образом артистка пытается привлечь внимание к своему образу, и вернуть карьере былую популярность, однако причина может крыться совсем в другом.

Сегодня в своем аккаунте в Instagram Наташа Королева разместила фото брутального, сексуального супруга и подписала «Мой Дед Мороз!», и тем самым намекнула на причину своей гиперсексуальности - давнее отсутствие секса с Тарзаном могло снести крышу артистке. Сергей Глушко как настоящий Дед Мороз только раз в год способен удовлетворить свою супругу, однако ей этого мало, предположили поклонники теледивы.

На фоне интимной неудовлетворенности импульсивная знаменитость потеряла контроль над своим поведением, и теперь пугает поклонников. Не исключено, что Тарзан хочет, но не может удовлетворить свою знаменитую жену из-за проблем со здоровьем, или же у него слишком много любовниц на стороне, на фоне которых постаревшая супруга больше не может возбудить стриптизера.