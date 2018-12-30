Вчера, 18:51

Секс должен быть три раза в неделю и как можно разнообразнее, заявила в одном из интервью «ненасытная» Примадонна. Возможно, Галкин мог просто не выдержать такого темпа сексуальной активности и попытаться «сбежать» к, по всей видимости, более мягкой в этом плане Юлии.

В одном из интервью Алла Пугачева заявила, что сексуальные утехи должны быть в любом возрасте и порой для них необходимы «стимулы», возможно, в виде эротического видео или же фантазий. При этом она подчеркнула, что ее супруг Максим Галкин полностью устраивает ее в сексуальном плане и удовлетворяет все ее потребности.

«Я люблю секс и жить без него не могу. А когда впервые увидела Максима, прямо искра побежала. Я даже не сразу поняла, что это было. Не любовь, не какой-то особый интерес, а именно искра. Макс сделал первый шаг навстречу. Подошел ко мне, пригласил танцевать. И вот в танце у меня появилось ужасное сексуальное влечение. Я даже не ожидала от себя! Я чувствовала, что Максим — прекрасный любовник. Это мне как раз и надо. И я не была разочарована. Для того чтобы сохраниться в хорошей сексуальной форме, надо… три раза в неделю. Где-то с 16:00 до 17:15. И тогда все будет хорошо! До 100 лет! А возраст сексу не преграда. Главное в этом деле — практика. Секс — это лучшее, что есть на земле!», - рассказала Алла Борисовна.

Продолжение... «Новый год без Пугачевой»: Максим Галкин с детьми демонстративно готовятся к праздникам без Примадонны Отсутствие Аллы Борисовны рядом с мужем и наследниками в канун праздников может свидетельствовать об уже состоявшемся распаде звездного семейства. При этом она подчеркнула, что эксперименты в постели ею только приветствуются и ничего постыдного она в этом не видит.

«Насилие, почему нет? Всякое бывало. Сейчас мне нравится нежность, удивительная романтика…», - заявила с уверенностью Примадонна.

Возможно, не выдержав такого темпа сексуальной активности, Галкин мог пытаться уйти к Барановской из-за слишком жёсткого секса с Пугачёвой, так как в одном из интервью Юлия также поделилась одной из сторон интимной жизни. Она рассказала, что могла несколько раз выйти замуж, но подходящего и ответственного мужчины ей все не подворачивалось.

«Пока мне важнее быть счастливой, чем быть замужей», - заявила она.

Таким образом, можно сделать вывод, что для нее секс с «безответственными» мужчинами также является счастьем, но она не проявляет такого вожделения и желания, как Алла Борисовна. Возможно, что Галкину попросту тяжело в 42 года и тяжелой работой на телевидении удовлетворять все потребности и фантазии Пугачевой, так что Барановская для него могла быть более свободным и легким вариантом.