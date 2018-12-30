Младшая сестра Ким Кардашьян в бикини позировала на морозе

Вчера, 17:51

Кендалл Дженнер в одном купальнике похвасталась идеальной фигурой на фоне снега.

Младшая сестра Ким Кардашьян, а также одна из самых востребованных и дорогих моделей в мире Кендалл Дженнер в очередной раз поразила фанатов своей креативной фотосессией. На этот раз девушка продемонстрировала идеальную фигуру в одном только бикини и на морозе. Напомним, что знаменитое семейство прибыло на горнолыжный курорт, и пока Ким и Кортни Кардашьян катались на лыжах, Кендалл позировала почти голышом.

Стоит отметить, что поклонники высоко оценили смелость девушки и её устойчивость к холодной температура. На момент публикации новости, «горячий» фотоснимок модели «пролайкали» более 5,5 миллионов пользователей Instagram.