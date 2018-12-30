«Алла лично одобрила»: Ослабленную Пугачёву может заменить на концерте двойник

Вчера, 19:48

Наталья Буйницкая ранее призналась, что уже выполняла поручения Примадонны, которой нужна была подмена.

Десять лет назад прославленная певица Алла Борисовна Пугачёва ушла на заслуженный отдых, объявив о завершении карьеры. С тех пор поклонники Примадонны мечтали хотя бы раз вновь увидеть «женщину, которая поёт» на сцене. И вот недавно Пугачёва сенсационно объявила о возвращении, анонсировав большой сольный концерт в апреле 2019 года. Вместе с тем многие замечают, что в последнее время Алла Борисовна выглядит очень болезненно и вряд ли сможет выдержать такую нагрузку.

Как известно, месяц назад Примадонна не смогла выступить на концерте Леонида Агутина из-за некой болезни. Что за недуг помешал артистке выйти на сцену, не известно. Накануне же Пугачёва посетила премьеру шоу Филиппа Киркорова, где также имела очень болезненный вид и еле держалась на ногах. На этом фоне фанаты забеспокоились, сможет ли звезда порадовать их сольным концертом через несколько месяцев. Грандиозное шоу уже анонсировано, дорогостоящие билеты раскуплены, а концертный зал зарезервирован на конкретную дату. Отступать Примадонне просто некуда, поэтому в случае проблем со здоровьем Алле Борисовне, возможно, придётся прибегнуть к экстренным мерам. В частности, ослабленную Пугачёву на сцене может заменить двойник.

Роль Примадонны успешно может исполнить, к примеру, Наталья Буйницкая. По её словам, «Алла лично одобрила» её как своего подражателя. Как известно, Буйницкая является едва ли не единственным двойником Пугачёвой, с которым сама певица поддерживает тесную связь. В отсутствие Примадонны на сцене популярность и востребованность Натальи многократно возросла. Поклонники в зале порой просто не могут отличить Буйницкую от кумира – так точно она передаёт все жесты и манеры Пугачёвой.

При этом двойник Примадонны очень уважительно и с любовью относится к ней самой, что готова пойти ради певицы на что угодно. В числе прочего Буйницкая однажды призналась, что люди из окружения Пугачёвой уже просили её подменить Примадонну. Замены никто не заметил и все остались довольны. Женщина не уточнила, сколько ещё было подобных просьб в прошлом. Можно предположить, что Алла Борисовна могла пользоваться услугами дублёра множество раз, дабы разгрузить свой плотный график.

Подобное Алла Борисовна, учитывая её преклонный возраст и ухудшение самочувствия в последнее время, может «провернуть» и на апрельском концерте. Двойник в лице Натальи Буйницкой в случае необходимости может отработать все 2-3 часа концертного времени и Пугачёвой даже не придётся напрягаться. Остаётся надеяться, что Примадонна поправит здоровье, уважительно отнесётся к поклонникам, выложившим большие деньги за возможность вживую понаблюдать за своим кумиром, и не станет привлекать двойников к данному мероприятию.