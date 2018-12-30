«Вот откуда ноги растут»: Муж Королевой может склонять ее к творческой пошлости и вульгарности

Вчера, 17:15

Супруг-стриптизер не лучшая пара для такой женщины, как Королева, считают пользователи. По их мнению, именно его вина в том, что в последнее время Наталья ведет себя уж очень распущенно.

Последние несколько публикаций в социальных сетях Наташи Королевой отнюдь не радуют ее поклонников. Они считают, что певица стала уж слишком вульгарной и пошлой. Особенно их зацепил фрагмент видео, на котором Наталья поет песню «Мой Дед Мороз, дай укушу твой красный нос». Фанаты заявили, что не стоит таким образом погружаться в предновогоднюю атмосферу и творить что-то более скромное.

Позже в своем аккаунте в Instagram Наташа Королева разместила фото своего сексуального супруга и подписала «Мой Дед Мороз!». После этого некоторые поклонники поняли, что именно Сергей Глушко может самым неприличным образом влиять на творчество их кумира.

«Так вот откуда ноги растут. Наталья, вы в последнее время стали уж чересчур пошлой, это все влияние мужа, это точно. Имейте свой образ, не погружайтесь в эту грязь. Последнее видео с песней чего стоит, остановитесь», - написал один из возмущенных комментаторов.

Возможно, что прежний вид деятельности и внешний вид Сергея настораживает фанатов творчества Королевой. По сравнению с прошлыми годами она в действительности стала очень откровенна в репертуаре и это нравится не всем ее поклонникам, что вполне логично, ведь ее аудиторию составляет отнюдь не «развязная», какой ее принято представлять, молодежь, а люди уже старшего поколения, которым необходим более скромный контент.

Естественно, что не все против подобного рода публикаций со стороны певицы, но большинство все-таки высказывается против «разврата». Таким образом, муж Королевой, по мнению поклонников, может склонять ее к творческой пошлости и вульгарности и непосредственно влиять на все то, что она делает и для своих подписчиков в том числе.