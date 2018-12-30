Опять бухает: Ольга Бузова напоила в драбадан Григория Лепса на своем корпоративе

Вчера, 16:35

Звездные друзья уже начали отмечать Новый год в офисе поп-дивы. Все отдыхающие выглядят более-менее свежо, а вот Лепс уже не стоит на ногах и с трудом разговаривает.

Ольга Бузова вечно жалуется на чрезмерно загруженный рабочий график. Из-за переутомленности певица даже начала болеть, поэтому под Новый год ее команда позволила себе немножко расслабиться. В офисе поп-дивы сейчас проходит праздничный корпоратив, на который неизвестным образом попал звездный любитель гулянок Григорий Лепс.

Не успело торжество как следует стартовать, а Заслуженный артист РФ уже не в состоянии стоять на ногах. Бузова представила Лепса своим подписчикам в Instagram, на что Григорий сподобился ответить лишь невнятное: «Это не я, где моя рюмка?». Довольно печальная картина вызвала у Ольги безудержный смех и никакого чувства неловкости.

Как видим, Лепс опять бухает. После ряда неудачных реабилитационных курсов, Заслуженный артист признал победу алкоголя и пообещал продолжить пить. К сожалению, свое слово Григорий держит, видимо, позабыв о моментах, когда его жизнь несколько раз была на волоске из-за алкогольной интоксикации. После трагической истории жизни музыканта Евгения Осина, Лепса даже начали считать следующей «жертвой» тайской клиники Андрея Малахова, правда, Григорий пока и не думает просить о помощи у звездных товарищей.

К слову, Ольга Бузова напоила в драбадан Лепса на своем корпоративе, представ на его фоне святым трезвенником, но ведь и сама поп-дива тоже не без алкогольного греха. Фанаты неоднократно ловили экс-звезду «Дома-2» подшофе, и даже просили победившую наркозависимость Дану Борисову помочь Бузовой избавиться от вредной привычки на ранней стадии, пока она не превратилась во все того же Лепса.

Отметим, Ольга довольно тесно общается с множеством мужчин-селебрити, из-за чего ей приписывали романы с Филиппом Киркоровым, Дмитрием Нагиевым, Тимуром Батрутдиновым и прочими суперстар. Был в их числе и Лепс, несколько раз оказавшийся в объятиях Бузовой на светских тусовках. Однажды Григорий даже оценил растяжку рта поп-дивы, тем самым намекнув на симпатию к ней. Более серьезных поводов для подозрения в романе звездные друзья не давали.