«Папочка для миллионов»: Материнство Нюши могло заставить Крида задуматься о детях

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Певца бросает из крайности в крайность, что может свидетельствовать о глубокой депрессии или другом психическом расстройстве.

Популярный российский певец, любимец публики Егор Крид под Новый год решил побыть настоящим волшебником, и исполнить мечту сотен детей. Сегодня артист отправился на встречу со своими маленькими поклонниками, и несколько часов был для них добрым воспитателем. Встреча прошла в очень доброй и дружеской атмосфере – никаких песен, пафоса и провокаций – только живое и приятное общение между кумиром и маленькими поклонниками. Любимец миллионов приготовил для ребят интеллектуальную игру. Детям он задавал вопросы по сказке «Серебряная копытце», награждая правильно ответивших автографами и пакетами с подарками. После этого артист терпеливо сфотографировался со всеми желающими, не обидев никого из присутствующих. Короткий видеоролик с этой встречи он опубликовал в своем микроблоге, подписав пост: «Давайте вместе делать этот мир лучше! С наступающим!».

Такой неожиданный и приятный поступок Егора Крида растрогал поклонников. После его недавних выходок, провокаций, странных экспериментов с внешностью и скандальных хитов поклонники начали подозревать психическое расстройство у исполнителя, причиной которому считали сожаление об упущенном счастье - вполне вероятно, что певец до сих пор не может пережить расставание с Нюшей и ее внезапное счастье. Несколько лет назад их связывали серьезные отношения, и в то время, как Крид полностью ассоциировал себя и свое будущее рядом с успешной певицей, она считала его маленьким, взбалмошным мальчиком.

Через несколько месяцев они расстались, и после этого Егору не удается построить серьезных отношений, и найти равноценную замену экс-возлюбленной, в то время как Нюша успешно вышла замуж, и даже родила сына. Последнее известие явно выбило Крида из колеи - он начал публиковать пугающие фотографии, а на его теле появились новые тату. Несколько недель понадобилось Егору, чтобы восстановить эмоциональный покой, и принять тот факт, что их с Анной может связывать лишь прошлое.

Впоследствии материнство Нюши могло заставить Крида всерьез задуматься о детях. Он очень любит малышей, и давно мечтает стать папой, о чем не раз заявлял, однако рядом с ним нет той самой женщины, достойной стать супругой исполнителя и матерью его детей, а потому «папочка для миллионов» маленьких поклонников пытается осчастливить и исполнить мечты всех детей, которые его любят и ценят.