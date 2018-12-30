Срубит бабки и сбежит: Таисия Повалий может исчезнуть из-за наследства Кобзона

Вчера, 16:55

Певица, которая бежала из Украины из-за страха за свою жизнь, зачастила с поездками в Киев. Такую странность она оправдывает шопингом, но в это мало кто верит. Рисковать жизнью и ездить из Москвы в Киев за одеждой вряд ли кто станет.

Предполагаемый сын певицы и Иосифа Давыдовича Денис Повалий по-прежнему считается претендентом на миллионы артиста, если верить соцсетям. И возможно Таисии Повалий удастся «откусить от миллионного пирога» Кобзона. Но одно дело получить деньги и совсем другое сохранить их. Учитывая, что таких претендентов может оказаться сразу несколько, есть большой риск, что деньги придется вернуть более законным наследникам. Другое дело, если наследник сразу покинет страну и окажется вне зоны юрисдикции России, на Украине, например, куда Таисия Повалий стала часто ездить.

Поездки артистки на Родину вызывают не просто удивление, а недоумение. В 2014 году она все бросила и переехала в Россию, потому что боялась за свою свободу и жизнь из-за слишком близких отношений с опальным Виктором Януковичем. Но, вероятно, у нее есть причины весомее страха. И это вряд ли желание делать покупки в киевских магазинах, потому что московские магазины всегда могли предложить более широкий выбор.

Возможно, все дело в жадности. В последнее время Повалий мало выступает. Ее концерты стали редкими в России. Но жить ведь на что-то надо, а если человек привык к достатку высокого уровня, то отказаться от привычной роскоши очень трудно. Деньги где-то надо заработать или хотя бы отсудить. Этим, возможно, Повалий и занимается сейчас. А на Родину она может ездить, чтобы подготовить почву для сына Дениса, который сбежит из России, как только мама срубит бабки с наследства Кобзона. Не исключено, что сама Повалий тоже может исчезнуть из-за опасения, что деньги Кобзона придется разделить или вообще полностью вернуть другим наследникам.

Хотя, возможно, Таисия Повалий действительно не может выбрать себе наряды в Москве и сознательно ставит свою жизнь под удар, приезжая в Киев. Чего не сделаешь ради нарядов.