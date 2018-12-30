«Не смог вытащить катетер и получил сепсис»: Боязнь боли привела к заражению крови и едва не убила Кобзона раньше рака

Вчера, 16:11

Катетером Кобзону ставили капельницы. Из-за концерта он прервал лечение, оставив доступ к вене открытым. В больницу он уже вернулся при смерти с гнойным сепсисом.

Нелли Кобзон вспоминала о своём муже, как о самом здоровом человеке. Очень долго болезни обходили Иосифа Давыдовича стороной, но в один момент врачи нашли у него целый букет недугов. Летом 2001 года Кобзон пошёл на обследование с радикулитом, а вышел с заражением крови, скоплением жидкости в лёгких, пневмонией и токсикозом. В последствии ему поставили диагноз - рак.

По словам вдовы Кобзона, тогда ещё моложавый певец решил не задерживаться в больнице и поехать на концерт в Казахстане. Отказаться он не мог из-за принципов, единственной проблемой был катетер в вене, через который ему ставили капельницы. Однако, боязнь боли привела к тому, что Кобзон отказался его выводить. Он заявил докторам: «Лучше я умру, чем буду страдать, пока его вытаскивают, а потом снова вставляют». В конечном итоге, певец поехал на концерт вместе с катетером.

Продолжение... Продумывала шаги: Нелли Кобзон каждый день жизни с мужем прогибала свои интересы Вдова Нелли еще при жизни Иосифа Давыдовича всегда пыталась ему угодить и сохранить теплые отношения в браке. Именно поэтому их связь оказалась крепкой и проверенной временем. Однако нельзя... По дороге что-то случилось, и через трое суток его госпитализировали с температурой под 40 и заражением крови. Врачи установили, что Кобзон получил гнойный сепсис из-за того, что якобы не смог вытащить катетер, отказавшись от помощи врачей и поставив свою жизнь под опасность. На фоне болезни крови у Иосифа Давыдовича развился целый «букет болячек».

Боязнь боли привела не только к заражению крови, но и в последствии едва не убила Кобзона раньше рака. Дело в том, что от сепсиса умирает каждый второй больной. По словам врачей, если не уничтожить возбудителей в краткие сроки, то в 100% случаев они приводят к летательному исходу. Чтобы избежать заражения крови, нужно быть аккуратным и следить за гигиеной, а не сняв катетер, Кобзон подверг себя смертельной опасности.

Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, из которого медики ели вывели певца. Ещё не много, и Иосифа Давыдовича уже не было бы в живых.