«Доверяй, но проверяй»: Харламов может терять гонорары в Comedy Club ради слежки за Асмус

Вчера, 15:59

Кристина может изменять, поэтому Гарик сам решил контролировать каждый ее шаг в компании с друзьями.

Пара Гарика Харламова и Кристины Асмус очень интересна поклонникам своей неординарностью и нестандартностью. Всегда улыбчивая, но загадочная Крис и очень резкий и дерзкий Гарик стали единым целым, а их брак не только сложился на небесах, но и укрепился благодаря рождению общего ребенка. В этом году не раз пару разводили хейтеры, указывая на изменения в их отношениях. На первый взгляд кажется неясным, как Кристине удается быть спокойной рядом с «хамовитым и пошлым» резидентом Comedy Club. При ее внешности и данных можно было завоевать любого мужчину, но Крис выбрала Гарика, и даже признавалась, что он великолепен.

Не раз актриса появлялась на людях без главного атребута замужней женщины – обручального кольца, но после сразу же становилось ясно, что Гарик и Кристина по-прежнему пара. Не все верят, что очень сентиментальная и простая на первый взгляд Асмус способна крутить роман в тайне от отца своей дочери. Также приписать Гарику связь с неизвестной любовницей идентично трудно. Возможно, кристальная репутация в этом случае и есть истинной преданностью молодых людей. Тем не менее, в число предполагаемых «любовников» Кристины попал Иван Ургант, Олег Меньшиков, и даже Александр Петров, звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

Продолжение... «Гарик спивается из-за Крис»: Двойника Харламова заметили в общественном транспорте в Москве Очевидец сразу узнала резидента Comedy Club, который похоже запил после новости об изменах супруги. Чтобы не стать человеком, которому тайно изменяют, Гарик мог решиться сразу проверить ситуацию и теперь замечен в компании возможных «любовников» жены.

«После слухов про измену Кристины и Петрова, Гарик стал чаще бывать в компании этих любителей похоти. представьте, что не напишут в сети журналисты про эту замечательную пару. люблю Гарика и Крис», «Доверяй, но проверяй», «Все под контролем», - также приметили и поклонники пары.

Поздравить наставника и возможного соперника Олега Меньшикова, Харламов поехал поздравлять вместе с Кристиной.

Была это проверка или выражение уважения к заслуженному артисту, теперь становится неясно. Пока Харламов использует время с работы для подобных визитов и встреч, он может терять гонорары в Comedy Club ради слежки за Асмус. В любом случае Гарик и Кристина уже сообщали, что устали читать догадки об их приватной жизни и продолжают оставаться отличной парой на законных основаниях.