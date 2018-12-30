«Потрясающее платье»: Ксения Собчак высмеяла Алину Кабаеву за патриотичный наряд

Вчера, 16:07

В своём Telegram-канале экс-звезда «Дома-2» с издёвкой прокомментировала стиль известной спортсменки, общественника и политика.

С момента первого полноценного появления на телеэкране Ксения Собчак запомнилась россиянам, как склонная к скандалам личность. Ещё в бытность участницей, а позже и ведущей популярного шоу «Дом-2» знаменитость любила комментировать чужую внешность, личную жизнь, критиковать позиции и мнения других людей. Недавно, впрочем, Собчак сама стала жертвой подобных обсуждений, потребовав от поклонников в Instagram не лезть в её семью на фоне слухов о разводе с Максимом Виторганом. Однако уже вскоре Ксения не сдержалась и сама принялась грешить подобным.

На этот раз под прицел светской львицы попала не кто иная, как Алина Кабаева. Прославленная спортсменка, общественник и политический деятель рассмешила Ксению Анатольевну своим вкусом. В собственном Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак высмеяла Алину Кабаеву за её патриотичный наряд. К публикации она прикрепила недавнее фото экс-фигуристки в пёстром платье с цветами и двуглавым орлом на груди, которое Ксения окрестила не иначе, как «потрясающее». «Интересно, кто шьет Алине Кабаевой вот эти потрясающие платья с гербами? Уже не первый раз вижу», - открыто насмехается Собчак. Позже Ксения дополнила свою запись, отметив, что речь идёт о том же самом платье. «Просто, видимо, любимое», - не скрывая иронии пишет она.

Напомним, ранее мы писали, что вопрос Владимиру Путину во время прошедшей пресс-конференции о грядущей женитьбе могла через журналиста подконтрольного ей «Лайфньюз» задать Алина Кабаева. Президента России и олимпийскую чемпионку периодически подозревают в тайном сожительстве.