«Папины детки»: Суррогатное материнство могло лишить Аллу Пугачеву материнских чувств

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О Примадонне напоминает лишь портрет на стене - мамы постоянно нет дома, и Максиму Галкину порой приходится брать на себя роль обоих родителей.

В канун Нового года Гарри и Лиза Галкины вновь оказались в центре внимания – вчера их заботливый и любящий отец опубликовал очередной трогательный видеоролик со своими детьми в главных ролях. 42-летний телеведущий показал, как его наследники готовятся к Новому году, растрогав подписчиков своего Instagram. Сначала маленький и гордый Гарри преподнес папе необычный подарок, который он сделал сам – вырезанных из бумаги и раскрашенных майских жуков в коробке, изображая жужжание насекомых. После этого Максим запечатлел, как Лиза и Гарри играют, копируя различные профессии. К примеру, сын шоумена перевоплотился в слесаря с огромным чемоданом инструментов, и якобы пришел в родительский дворец чинить неполадки. А Лиза, которую подписчики артиста в очередной раз назвали маминой копией, выступила в роли «мастерицы», а вернее помощницы. Заканчивается видеоролик сценой за обеденным столом, где наследники Галкина и Пугачевой кушают суп и гречневую кашу, а также пьют чай, и Гарри рассказал о зимних забавах.

Подписчики Максима в очередной раз умилились, глядя на забавы ребятишек, и восхитились их беззаботностью, хорошим воспитанием и красотой. Однако для части поклонников звездного семейства данный видеоролик стал очередным тревожным звоночком: пользователи Сети опасаются, что суррогатное материнство могло лишить Аллу Пугачеву материнских чувств, и малыши ощущают отсутствие любви и внимания своей мамы. Они вновь выразили свою любовь лишь по отношению к папе, предлагали ему помощь и дарили подарки, совсем не вспоминания о маме, за что и заслужили редкое звание «папины детки». Даже кушали они втроем - Аллы Борисовны нигде не было. Фолловеры отметили, что Примадонна очень редко видится со своими детьми, и даже не стремится к этому.

В то время, как Максим Галкин забавляется с маленькими ребятишками, занимается их образованием, воспитанием и развлечениями, Алла Борисовна занята собой и своей карьерой. О ней напоминает только огромный портрет на стене в гостинной - создается впечатление, что самой матери семейства во дворце нет вообще. Подписчики недоумевают: у Аллы и Максима подрастают очаровательные, чудные дети, которых невозможно не любить. С такими малышами всегда интересно, весело, они наполняют жизнь смыслом, однако создается ощущение, что Алла Борисовна к ним слишком равнодушна.