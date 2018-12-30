Энергетический Апокалипсис: Пылающая Нибиру нависла над Индонезией и провоцирует аварии по всему миру – сеть

Вчера, 18:23

Таинственная «Звезда Смерти» в огне показалась в небе над островом Сулавеси, изрядно напугав местных жителей, ожидающих Армагеддона.

Тема Апокалипсиса в последнее время всё чаще становится актуальна. На фоне международной напряжённости, а также техногенных катастроф Армагеддон для людей кажется не таким уж и призрачным событием. Между тем эксперты со всего мира считают, что причиной грядущего конца света может быть вовсе не война или масштабная авария. Таинственная Нибиру, если верить предсказаниям древних шумеров, должна вот-вот сблизиться с Землёй и уничтожить всё живое на её поверхности. Исследователи опираются на показания очевидцев с разных уголков планеты, которые лично наблюдали приближение «Звезды Смерти». Смертоносный объект то появляется, то всё также внезапно пропадает из виду на различных континентах, предвещая приближение Апокалипсиса.









Очередное подтверждение сближению с Нибиру выдала сеть накануне. Необъяснимое с точки зрения науки явление произошло в Юго-Восточной Азии, а именно над Индонезией нависла огненная глыба, которую уфологи тут же окрестили Нибиру. Пылающая Планета X напугала жителей острова Сулавеси, которые решили, что это предзнаменование того самого Армагеддона. Вместе с тем исследователи считают, что подобное появление «Звезды Смерти» на горизонте не прошло без последствий. Эксперты уверены, что Нибиру провоцирует аварии по всему миру. Ярким тому подтверждением, по словам уфологов, является взрыв трансформатора в Нью-Йорке, вызвавший невиданное доселе зарево по всему городу. Эксперты прогнозируют, что Планета X и далее продолжит устраивать хаос в разных уголках Земли, что спровоцирует энергетический Апокалипсис.