Максим Галкин втайне от Пугачёвой познакомит детей со своей любовницей – фанаты

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По мнению фанатов звездной пары, скоро маленькие Лиза и Гарри познакомятся с любовницей своего отца Юлией Барановской.

Уже несколько месяцев поклонники шоумена и пародиста Максима Галкина в сети Instagram говорят о любовных похождениях мужа Аллы Пугачевой. По мнению фолловеров, Галкин променял 69-летнюю Примадонну на 33-летнюю ведущую Юлию Барановскую. Теперь в социальных сетях появились слухи, что Галкин решился на серьёзный шаг и хочет втайне от Пугачёвой познакомить детей со своей любовницей.

По мнению поклонников, Юлия Барановская на встречу также приведет и своих троих детей от бывшего мужа футболиста Андрея Аршавина. Напомним, что Галкин и Барановская свою якобы романтическую связь не комментируют и официально не подтверждают.