«Примадонна всемогущая»: Фанаты слезно просят Пугачеву убрать Бузову со сцены

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По мнению подписчиков Аллы Пугачевой, Ольга Бузова ведет себя очень вызывающе как на сцене, так и на телеэкранах, и уже порядком надоела зрителям. Единственной, кто может устранить «обузевшую», оказалась Примадонна.

В комментариях под фотографиями на странице Аллы Пугачевой поклонники звезды часто оставляют свои пожелания и высказывают мнение о ней самой. Но в последнее время темой для обсуждения под постами оказалась ее «злостная конкурентка» Ольга Бузова, которая, как известно, не очень нравится Примадонне. Пользователи Сети заметили, что никто из звезд отечественного шоу-бизнеса себя не ведет, как она, поэтому у них есть надежда на то, что «Примадонна всемогущая» сможет разрешить данную ситуацию.

Если же раньше Ольга Бузова появлялась только в программе «Дом-2», то в последнее время знаменитость «в каждой бочке затычка»: она и актриса, и телеведущая, и певица, а в последнее время – даже героиня «уникального» шоу, где за ее сердце сражается множество мужчин. Помимо вездесущего присутствия, Бузова не побоялась посягнуть на самое «святое» - бывшего мужа Пугачевой, Филиппа Киркорова, который все время верой и правдой был на стороне Примадонны.

С появлением Бузовой жизнь Киркорова кардинально изменилась: он начал себя вызывающе вести как в жизни, так и на сцене, при этом, не забывая изображать любовь к главной героине «Замуж за Бузову». Такой исход событий никак не мог понравиться Алле Борисовне, которая буквально почувствовала «дыхание в спину» от конкурентки, которая, по всей видимости, пытается отнять у нее «престол». Правда, гнет Примадонны длился недолго, и она упустила из виду деятельность Бузовой.

Теперь соцсети считают, что Алла Пугачева должна серьезно вмешаться в ситуацию с балаганом, который устраивает в российском шоу-бизнесе Ольга Бузова. При одном только желании, как считают пользователи Сети, «всевластная Примадонна» может стереть с лица земли карьеру успешной Бузовой, но почему-то не спешит с этим.

Возможно, Пугачева ждет от Бузовой более радикальных действий – фанаты Примадонны полагают, что новоиспеченная певица может попытаться даже увести ее мужа, Максима Галкина. И только тогда у Аллы Борисовны появится повод, как утверждают юзеры, «убрать выскочку за дело», иначе в противном случае она может нажить себе армию врагов.

Если хейтеры ждут «звездного баттла», то доброжелатели надеются, что артистки помирятся. Они искренне полагают, что Бузова могла бы научиться петь у Примадонны, и уже после ее ухода с гордостью занять главное место на «творческом олимпе».