«Я за тебя умру, единственная моя»: Киркоров напишет песню Гусевой в знак серьезных намерений – соцсети

Алла Борисовна Пугачева была музой для Киркорова, а вот если Катя сможет ее заменить, то получит песню в свою честь, поскольку «Ибица» и «Цвет настроения синий» выдали депрессию у Филипа.
Творчество Филиппа Киркорова напоминает историю любви, которая началась с 1988 года с песен «Кармен» и «Мона Лиза». В Сети даже создали ролик о творчестве именитого исполнителя в хронологии. Оказалось, что это история огорчений и мести.
Судя по содержанию и названиям песен вполне возможно, что любовь к Алле Пугачевой была значимой в жизни артиста, более того расставание со звездой стало для него испытанием, которое продолжалось до недавних пор. Филипп осознал, что он не приложение к Примадонне, а личность яркая и привлекающая внимание, тогда он решился навсегда порвать с прошлым и понял, что свободен. Клипы «Цвет настроения синий» и «Ибица» подчеркивают смену приоритетов в жизни, подчеркивают музыкальные критики. Более того, творческий человек Киркоров напишет песню Гусевой в знак серьезных намерений, говорят поклонники в соцсети.
Окажется ли Гусева музой Киркорова, уже скоро узнаем по его новой песне.