«Я за тебя умру, единственная моя»: Киркоров напишет песню Гусевой в знак серьезных намерений – соцсети

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Алла Борисовна Пугачева была музой для Киркорова, а вот если Катя сможет ее заменить, то получит песню в свою честь, поскольку «Ибица» и «Цвет настроения синий» выдали депрессию у Филипа.

Творчество Филиппа Киркорова напоминает историю любви, которая началась с 1988 года с песен «Кармен» и «Мона Лиза». В Сети даже создали ролик о творчестве именитого исполнителя в хронологии. Оказалось, что это история огорчений и мести.

«Ты, ты, ты», «Небо и земля», «Такой-сякой», «Между летом и зимой», «Я поднимаю свой бокал», «Посмотри какое лето», «Зайка моя», «Единственная моя», «Ой, мама, шика дам!», «Лишь бы ты меня ждала», «Килиманджаро», «Я за тебя умру», «Жестокая любовь», «Роза Чайная», «Немного жаль», «Обычная история», «Любовь всегда права», «Странник», «Просто подари», «Мы так нелепо разошлись», «Мне не жаль», «Я отпускаю тебя», «Радость Моя», «Кумир», «Индиго», «О любви», «Забываю», «Яркий Я», «Любовь или обман», «Последняя весна», «Химера», «Цвет настроения синий», «Ибица», - список изменений песен в репертуаре Киркорова.

Судя по содержанию и названиям песен вполне возможно, что любовь к Алле Пугачевой была значимой в жизни артиста, более того расставание со звездой стало для него испытанием, которое продолжалось до недавних пор. Филипп осознал, что он не приложение к Примадонне, а личность яркая и привлекающая внимание, тогда он решился навсегда порвать с прошлым и понял, что свободен. Клипы «Цвет настроения синий» и «Ибица» подчеркивают смену приоритетов в жизни, подчеркивают музыкальные критики. Более того, творческий человек Киркоров напишет песню Гусевой в знак серьезных намерений, говорят поклонники в соцсети.

«Я тебя познал», «Невеста», «Лебедь во плоти», - это предполагаемые названия будущего хита, пишут юзеры.

Окажется ли Гусева музой Киркорова, уже скоро узнаем по его новой песне.