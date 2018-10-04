«Развинтились ноги»: Фанаты уличили Ани Лорак в использовании фотошопа

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Переживающая кризис в отношениях певица решила приукрасить себя на соблазнительном фото, уверены поклонники Каролины.

Недавно известная украинская певица Ани Лорак отпраздновала своё 40-летие, однако поводов для радости у Каролины Куек (настоящее имя артистки) не так уж много. Недавно стало известно о том, что ей изменял супруг. Певица старается не упоминать о личной жизни в интервью и всеми силами показывает, что у неё всё складывается хорошо. Впрочем, иногда Ани Лорак делает это чересчур топорно.

Так, накануне фанаты уличили знаменитость в использовании фотошопа. Всё началось с того, что Каролина опубликовала в своём Instagram очередное соблазнительное фото в платье с большим разрезом. На снимке левая нога певицы, выставленная ею напоказ, выглядит неестественно тонкой и длинной. К тому же стопа Лорак здесь показана так, словно её размер куда больше реального.

Пользователи не смогли не заметить грубой ретуши и тот час же высказали своё мнение в комментариях под снимком. «Очень виден фш на икре ноги...», «Грустная совсем ... и ноги то зачем так удлинили ) очень все красиво и в реальных масштабах». Некоторые фанаты Лорак не остановились на одной констатации факта использования фотошопа и начали упражняться в остроумии на странице кумира. «У неё проблема – развинтились ноги», «А что ноги растут до 40 лет?», - откровенно стебутся над певицей поклонники.