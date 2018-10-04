«Подлизала Кадырову»: Бузова привела в ярость жителей Чечни своим поздравлением Грозному

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Искренность слов «лицемерной» звезды «Дома-2» вызвала сомнения у грозненцев и других жителей Чеченской республики.

Завтра, 5 октября, Грозный будет праздновать своё 200-летие. По этому случаю политики, общественные деятели, известные деятели культуры и искусства направляют поздравления в адрес столицы Чечни и её жителей. Не осталась в стороне и теледива Ольга Бузова, которая успела «отличиться», назвав Грозный «республикой» в поздравительном тексте в своём Instagram, что вызвало негодование пользователей. Впрочем, и без ошибок поздравление звезды «Дома-2» возмутило жителей Чечни.

Многие обвинили Бузову в лицемерии, усомнившись в искренности её поздравлений. «Фу, сколько лицемерия», «Пипец, Бузова такая лицемерная стала», - пишут в сети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.). Часть аудитории решила, что своим поздравлением Ольга попыталась заручиться поддержкой главы Чечни Рамзана Кадырова. «Подлизала Кадырову», «Лизнула так лизнула. Сколько тебе заплатили, Оля? Или вернее, сколько ты заработала на этом? Думаешь Кадыров тебе поможет если вдруг чего начнётся?»

Также в своём посте Бузова анонсировала свой приезд в столицу Чечни. «Спасибо огромное за приглашение приехать на Ваш праздник, я это очень ценю, к сожалению не получается быть рядом именно в праздничные дни, но я обязательно скоро приеду», - написала в своём аккаунте Бузова, что тут же вызвало негативную реакцию. «Это поездка будет последней для тебя», «Кадыров неужели так ее приглашает? От него не ожидали» - пишут чеченцы в сети. Именно намерение Бузовой посетить Чечню и привело в ярость жителей республики.

К слову, сам руководитель региона неожиданно обозначил своё присутствие в комментариях под постом Бузовой и поблагодарил за поздравления, подтвердив, что приглашает звезду «Дома-2» в Чечню. «Спасибо большое за поздравление. Отдельное спасибо за тёплые слова в мой адрес. Как самый гостеприимный народ, ждём вас в гости на празднование 200 летия нашей любимой Столицы!» - написал Кадыров. Решение главы ЧР вызвало недоумение у многих жителей республики.