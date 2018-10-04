«Жест гинеколога» украсил автомобиль Ольги Бузовой и насмешил фанатов

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Ольга Бузова в очередной раз стала посмешищем из-за своего фирменного жеста, который теперь нарисован в салоне её автомобиля.

32-летняя Ольга Бузова показала новое украшение своего автомобиля. Как оказалось, теперь в салоне Ольги на сидении будет красоваться её фирменный жест, который, по словам самой Бузовой, означает «любовь». Однако данный жест насмешил фанатов, которые жест сравнили с пальцами гинеколога.

«О боже, уже совсем девка с ума сошла», «Ну что красивого, жест гинеколога в машине видеть?», «Жест гинеколога? Ну это уже перебор», «Этот жест в Америке значит loser (лузер) неудачник. Оля, вам подходит», «Это знак сатанистов», «Её знак, действительно, как сатанинский», «Бесит твой жест. Везде его суешь», - написали в соцсети возмущенные подписчики Бузовой.