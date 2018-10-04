Музыкальная рэп-пародия о предстоящем бое Макгрегора и Хабиба покорила Сеть

Сегодня, 11:24

Рэпера Тилэкса на запись видеоклипа вдохновили предматчевые разборки двух бойцов.

Ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов столько наговорили в адрес друг друга, что по мотивам этой очной и заочной перепалки можно снимать сериал. Тилэкс талантливо обыграл противостояние до боя в своём ролике. Зачастую это становится гораздо интереснее самого предстоящего поединка. В этой музыкальной рэп-пародии актёры в образе Макгрегора и Хабиба всячески унижают и оскорбляют друг друга в утрированном комедийном ключе. Были упомянуты угрозы ирландца «выбить мозги Хабиба на канвас и размазать их».

Конор бахвалился уничтожить соперника в первые же секунды поединка, напирая на очевидную слабость соперника. Нурмагомедов не отставал и обыгрывая фамилию противника высмеял его, назвав «курицей» по аналогии с «макчикен». Этот ролик покорил пользователей Сети и набрал за сутки 400 тысяч просмотров. Нужно сказать, что такое поведение бойцов – часть шоу, призванная подогреть интерес к бою. Хотя многие представители спортивной общественности не считают UFC полноценным видом спорта.