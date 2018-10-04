«Замаливает наркоманское прошлое?»: Цель поездки Билана в Тибет раскрыли фанаты

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По мнению поклонников Димы Билана, уехавший в Тибет певец восстанавливает не свое здоровье, а душу. Он боится наказания свыше за свои прошлые опасные увлечения, поскольку кара начала настигать его, усыпав болезнями.

Недавно Дима Билан перенес пневмонию, которая совместно с изнурительным графиком отняла у артиста много сил и жизненной энергии. Ко всему прочему, певец узнал о наличии грыжи, поэтому принял решение отправиться в «сердце» духовности – Тибет. Правда, поклонники артиста не считают, что он решил просто поправить здоровье.

Цель поездки Димы Билана в Тибет раскрыли фанаты, которые внимательно проанализировал жизнь певца. Все прекрасно помнят скандал с наркотиками, из-за которого артист едва не лишился карьеры. Правда, «завязать» с пагубным делом было, видимо, мало - жизнь даже после этого насылала беды на Билана, как считают фаны. Билан это прекрасно понимал, и, как твердят поклонники, решил почистить свою карму.

Многие юзеры под фото с Тибета пишут: «Замаливает наркоманское прошлое?», «Дима, снова на запрещенку потянуло?», «Твои грехи нужно года чистить!» и другие, не менее язвительные комментарии. Правда, доброжелатели более благосклонны к певцу, и считают, что в поездке в Тибет нет ничего плохого, и вряд ли Билан решил избавиться от прошлого столь странным образом.

Но изменения Димы Билана налицо - он стал лучше выглядеть, больше не попадает в скандалы и не дает поводов думать, что он увлекается наркотиками. Поклонники артиста уверены, что если он будет продолжать в таком же духе, то у него все сложится – и семья, и будет обретен душевный покой, которого ему так не хватало.

Напомним, после пребывания в Тибете Дима Билан планирует окунуться в местную атмосферу Непала. После долгожданного отдыха звезда восстановит творческую деятельность и порадует фанатов новыми хитами.