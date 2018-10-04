Киркоров родит ещё одного ребёнка вместе с возлюбленной Екатериной и удочерит её взрослую дочь - медиум

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Властная избранница Киркорова заменит ему Пугачёву, и пара сыграет грандиозную свадьбу, но всё внимание будет приковано к родившемуся малышу, считает провидец.

Самый завидный жених российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров продолжает сохранять интригу вокруг своей личной жизни. Артист вроде бы один, в своих интервью клянётся в вечной любви к Алле Пугачёвой, но в реальной жизни проводит время с другой женщиной. Ею стала Екатерина Гусева, которая работает в команде Филиппа.

Поводом для слухов стали общие фотографии Гусевой и Киркорова, которые пара постоянно публикует в Сети. Казалось бы, что люди просто работают вместе и соответственно вместе путешествуют, готовятся к концертам и фотографируются. Однако пара проводит время и вне концертной деятельности. То Киркоров появится на публичном мероприятии в обществе Гусевой и своих детей, причём малышей вела за руку сама Екатерина, то артисты расхваливают друг друга в интервью и называют «любимым человеком».

Примечательно, что когда Киркоров появляется в обществе с Гусевой, то всегда обнимает её и находится в центре. Кстати, теорию об отношениях пары подтверждают и экстрасенсы. Недавно один из медиумов решил опубликовать своё предсказание в Сети. Он считает, что отношения Киркорова и Гусевой будут развиваться и дальше. В один момент они достигнут такого накала, что пара больше не сможет скрываться.

Медиум заявляет, что Екатерина, как властная женщина, заменит Филиппу Аллу Пугачёву. Работа в одной команде позволит паре сохранить гармоничные отношения. По словам провидца, отношения Киркорова и Гусевой разрастутся настолько, что пара сыграет свадьбу, и это будет грандиозное для шоу-бизнеса событие, с которым по размаху не сравнится ничто.

Медиум также считает, что Филипп родит ещё одного ребёнка с возлюбленной Екатериной. Но на этом всё не закончится, так как он ещё удочерит её взрослую дочь Арину. Тот факт, что Киркоров уже ладит и хорошо относится к ребёнку, подтверждает его поздравление, которое он записал с Гусевой ко дню рождения девочки. Филипп поздравил именинницу, заявив, что «мамины друзья её любят».

По словам провидца, Киркоров станет многодетным отцом, все 4 ребёнка будут между собой ладить, а самое пристальное внимание семья будет уделять общему малышу, который родится в результате союза Гусевой и Филиппа Бедросовича.