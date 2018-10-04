«Задумался о смерти»: Валерий Леонтьев был одной ногой на том свете - экстрасенс

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Известный певец изменил взгляды на жизнь, когда почувствовал близость трагедии, уверена медиум.

Валерий Леонтьев всегда казался поклонникам средоточием энергии и жизнерадостности, поэтому ещё несколько лет назад никто и подумать не мог, что здоровье артиста может подкосить какая-либо болезнь. Певец, несмотря на свой солидный возраст, всегда оставался верен своему стилю и манере исполнения, сопровождая вокал зажигательными танцами на сцене. Вместе с тем, в последнее время самочувствие Леонтьева всё же в итоге ухудшилось. Коллеги и друзья говорят, что виной всему как раз чрезмерная активность в 69 лет, а также былое пристрастие к пластической хирургии.

Ситуацию на условиях сохранения анонимности прокомментировала известный экстрасенс, которая поведала, что дела у Леонтьева куда хуже, чем многим может показаться. В начале сентября артист слёг с пневмонией, из-за чего были отменены его концерты на ближайшие несколько месяцев. Медиум утверждает, что недуг настолько сильно сковал артиста, что тот даже задумался о смерти. По словам ясновидящей, певец фактически был одной ногой на том свете и уже готовился уйти из жизни. Врачи помогли ему поправиться и сообщили, что пневмония не была такой уже устрашающей.

Вместе с тем экстрасенс утверждает, что почувствовала большое скопление негативной энергетики вокруг Леонтьева. Несмотря на прогнозы врачей, артист находился в большой опасности. Впрочем, как утверждает медиум, риск погубить свою жизнь есть у него и сейчас. В данный момент Леонтьев проходит курс реабилитации и вроде идёт на поправку, однако болезнь может вернуться с новой силой в любой момент, предупреждает экстрасенс. «Слишком велико напряжение вокруг его души», - говорит она.

Напомним, что не так давно медиум заявила, что Леонтьева на тот свет хочет утянуть Иосиф Кобзон. Умерший мэтр якобы испытывает большую тревогу и ревность по отношению к своей супруге Нелли, о которой так тепло в последнее время отзывался известный артист.