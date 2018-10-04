«Порвешь промежность!»: Шпагат Волочковой на тренажере раскритиковали поклонники

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Новый экстремальный шпагат Анастасии Волочковой не вызвал восторга у поклонников, которые устали наблюдать за скандальными растяжками знаменитости.

Анастасия Волочкова в соцсети Instagram решила удивить своих подписчиков очередным экстремальным шпагатом на тренажере. Однако смелость и растяжку балерины не оценили фолловеры, которые стали активно критиковать знаменитость.

«Ну это уже ни в какие рамки, диагноз – мания», «Ну прямо картина «Настя на снаряде для пыток», «Порвешь промежность и рассмешишь публику», «Похоже на камеру пыток. Что-то Настя вы совсем уже со своим шпагатом перебарщиваете», «Жутко ужасное фото», «Ой, ну и дурная же ты, Наська, это тренажёр, его по-другому используют! Попроси инструктора - он знает как правильно», - заявили пользователи Сети.