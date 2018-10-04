«Отжала поп-короля»: Киркорова «увела» у Бузовой Катя Гусева не случайно – эксперт

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Не готовая к воспитанию детей телеведущая «Дом-2» не может нравственно воспитать детей Филиппа, поэтому ему пришлось выбрать более надежную «яжемать», говорит собеседник.

Появление Кати Гусевой в жизни Филиппа Киркорова уже никого не удивляет. Поклонники поп-короля уже просмотрели богатый профиль девушки и узнали, что она ди-джей с фактурой и пышными формами. Карьера девушки началась с поста ведущей, которая после 2017 года все больше стала появляться с Киркоровым. Даже своего «любимого» она променяла на знаменитость, но это второй вопрос. Многие поклонники помнят и знают историю «очень теплой дружбы» Бузовой и Киркорова. Объятия, прижимания, поцелуи и встречи тет-а-тет могли бы значить для Оли нового кавалера и покровителя, а для Филиппа возможный союз. Однако телеведущая реалити-шоу «Дом-2» не слишком целомудренная и зрелая для того, чтобы воспитать наследников Киркорова.

Продолжение... «Я за тебя умру, единственная моя»: Киркоров напишет песню Гусевой в знак серьезных намерений – соцсети Алла Борисовна Пугачева была музой для Киркорова, а вот если Катя сможет ее заменить, то получит песню в свою честь, поскольку «Ибица» и «Цвет настроения синий» выдали депрессию у Филипа. Этот вопрос разобрал эксперт по созданию семьи, который подчеркивает, что Филиппа Бедросовича волнуют в данный момент только его дети, которым он ищет достойную мать. Киркорова «увела» у Ольги Бузовой Катя Гусева не случайно, говорит собеседник.

«В Гусевой ощущается большая энергетика и женственное начало, которого нет у Бузовой «с яйцами», как ее называют в Сети», - подчеркивает эксперт.

Исходя из реальной картины, поп-короля Гусева «отжала» у Бузовой, но психолог склоняется ко мнению, что Филипп сам сделал выбор между двумя звездными девушками, выбрав достойную Гусеву. Пока Бузова лелеет мечты о беременности, Гусева уже успела родить дочку, которая, по мнению поклонников, имеет схожесть с Филиппом Киркоровым. Однако это только наблюдения и предположения, которые не получили комментариев самих Киркорова и Гусевой.