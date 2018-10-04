Поклонники Кудрявцевой обвинили Меладзе в купленной «ТЭФИ» для своего подопечного Цоя

Сегодня, 10:22

Поводом для бурных дискуссий в Сети оказалась номинация «Лучшее ток-шоу вечернего Прайма», которую взяла программа на СТС «Саранхэ». Ведущим не очень известного ток-шоу оказался солист М-Band, Анатолий Цой.

Лера Кудрявцева разместила на своей странице в социальной сети пост, в котором искренне поздравила своего коллегу Андрея Малахова с победой в номинации «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу», но выразила искреннее недоумение за полученную награду шоу, которую ведет Анатолий Цой. Она считает, что программа не имеет особой популярности, поскольку она сама до «ТЭФИ» ничего о ней не слышала.

Поклонники Леры Кудрявцевой, которая проиграла в двух номинациях, обвинили продюсера Константина Меладзе в купленной «Тэфи» для своего подопечного Анатолия Цоя. Они считают, что в номинации участвовали более известные и просматриваемые шоу с более талантливыми телеведущими, поэтому не считают полученные «оценки» объективными.

Пользователи Сети заметили, что коллективы Меладзе в последнее время мало где появляются и выдают все меньше хитов, что сильно огорчает продюсера. Да и самого Константина после бракосочетания с Верой Брежневой как будто покинула «муза», поэтому он якобы «продвигает» своих звезд на телевидение в качестве ведущих.

Награда, которая досталась Малахову, также вызвала много споров среди юзеров. Одни считают, что Андрей окончательно закопался в «грязном белье», поэтому не имел права брать «ТЭФИ». Другие же, напротив, считают, что Малахову не обязательна премия, поскольку он среди российских телеведущих самый интересный и самый опытный.

Безусловно, результаты «ТЭФИ» многим кажутся необъективными. В данной ситуации разумно было бы ввести еще одну номинацию, чтобы «ТЭФИ» не стала «яблоком раздора» между первыми лицами телевидения.