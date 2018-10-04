«Номенклатурное ничтожество»: Садальский требует заменить Беглова на Собчак

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Владимир Путин лично уволил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, возглавившего Объединённую строительную компанию.

Много лет знаменитый актёр Стас Садальский выступал за снятие Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга и не может нарадоваться, что это случилось с его любимым городом. «Губернатор-жлоб снят», - написал артист в недавнем посте на своей странице в социальной сети Instagram. Садальский задаётся вопросом, почему Владимир Путин сказал, что доволен работой своего подчинённого, но всё равно увольняет его. Ничего также не сообщается о том, почему Полтавченко не возражал.

Временно исполнять обязанности губернатора будет государственный советник и «единоросс» Александр Беглов. Садальскому личность политика крайне неприятна – он назвал Беглова «петрушкой на побегушках» и «номенклатурным ничтожеством». Артист уверен в профнепригодности Беглова и требует заменить его на Ксению Собчак. Больше всего Садальскому не понравилось, что Александр Беглов сменил множество должностей в государственном аппарате – ему даже доверили командованье казачьим полком. Политологи отмечают, что Беглов ненадолго задержится на посту губернатора Санкт-Петербурга.