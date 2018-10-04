«Повторит судьбу Задорнова и Полищук»: Моисеева мог поразить рак после ДТП в Ялте – соцсети

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Ухудшение здоровья Бориса Моисеева скрывают, но поклонники видят злой рок в поездке в Крым в 2010 году.

Публичные люди всегда были и есть на виду у миллионов поклонников. Случается, что иногда есть ситуации, в которых звезды не хотят огласки и тактично перестают появляться на людях. После такого следует череда сплетен в их адрес. Например, когда Алла Борисовна морально готовилась к рождению Гарри и Лизы, то ее почти списали со сцены.

Заголовки «Примадонна покинула сцену», «Галкин бросил больную жену» и даже «Пугачева умерла» - появлялись в разных источниках, но все встало на свои места, когда Пугачева и Галкин рассказали о пополнении в семье.

На этот раз испытания пришлись на судьбу Бориса Моисеева. Пока все были заняты похоронами Иосифа Кобзона и обсуждением звезд на похоронах, практически забыли о известном артисте – Моисееве.

Согласно последним сведениям в СМИ, у него сейчас довольно не простой период в жизни. Есть версия у друзей артиста, что Борису Моисееву может угрожать рак кожи, который прогрессирует уже не один год. Подтверждением необычного заболевания стала рана на его лице, которую представители певца назвали «раной после бритья». Медики не столь однозначны в выводах и видят скрытый смысл в появлении этого новообразования на теле артиста. Фанаты обеспокоены, что Моисеева мог поразить рак после ДТП в Ялте в 2010 году.

В тот момент артист ехал в гости в родным в Крым и попал в ДТП, в котором, кстати, пострадал больше всех. Автомобиль на встречной полосе влетел в его машину и навредил здоровью исполнителя, говорят поклонники в соцсети. Согласно предположениям медиков, рак может возникать у людей на фоне сильного стресса или даже после удара. Смещение клеток и тканей дает негативный результат, и человек страдает от поражения раковыми клетками. Поклонники опасаются, что Борис Моисеев повторит судьбу Задорнова и Полищук, которые ранее ушли из жизни рано из-за рака. Перед этим знаменитости жаловались на боли, которые получили при падении и ударе.

Поэтому состояние здоровья Бориса Моисеева очень волнует его фанатов, которые хотят знать правду о своем кумире и поучаствовать в его судьбе: поддержать, морально помочь и успокоить. Исходя из того, что семьи и детей у Моисеева нет, то такой вид помощи для него будет важен, говорит один из поклонников в Сети.