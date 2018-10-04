«Жизнь в аду!»: Брэд Питт не жалеет о разводе с Анджелиной Джоли – сеть

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Близкое окружение Брэда Питта сообщило, что последние два года брака актера с Анджелиной Джоли превратились для него настоящим адом из-за постоянных истерик актрисы.

В Сети появилась информация, что Брэд Питт ещё ни одного раза не пожалел о том, что официально развелся с красавицей Анджелиной Джоли. При этом сам актер утверждает, что очень любил актрису, однако совершенно не знал её настоящую. В данный момент Питт хочешь лишь наладить отношения со своими детьми.

«Два года его жизни проходили в аду! Если ранее Энджи лишь иногда устраивала историки, то в последнее время нервные срывы участились. Брэд был шокирован, поскольку совершенно не узнавал в новой Джоли свою любимую жену», - заявили инсайдеры, близки к актеру. Напомним, ранее СМИ передавали о том, что сама Анджелина скучает по Брэду.