«Алла и Кристина одобряют»: Киркоров возил Орбакайте в США для знакомства с тайной возлюбленной - соцсети

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Пугачёва не может отдать Киркорова в плохие руки, но Екатерина Гусева, видимо, устраивает всех – даже детей артиста.

Филипп Киркоров является без сомнений самым завидным женихом в шоу-бизнесе во всех постсоветских странах. Сам же артист неоднократно признавался, что у него была единственная и самая главная любовь в жизни – это Алла Пугачёва. Для Киркорова Примадонна была чем-то вроде урагана, который он помнит до сих пор.

Сам же Киркоров постоянно заявляет, что его сердце свободно. Из-за такой личной жизни постоянно появляются слухи и догадки фанатов, что Филипп Бедросович гей, и этому множество доказательств. Но никаких официальных подтверждений от самого артиста никогда не было.

Сейчас же в Сети фанаты Киркорова нашли его возможную тайную любовь. Ею стала Катя Гусева, которая работает и постоянно путешествует с артистом. Дело в том, что пара постоянно публикует общие снимки в соцсети Instagram. За границей, кроме концертов, они ходят вместе на выставки, в рестораны, на различные мероприятия. К примеру, на премии «МУЗ-ТВ» Катя Гусева появилась в обществе Киркорова и его детей. Женщина вела малышей за руку и давала интервью вместе.

Высказывания Киркорова и Гусевой друг о друге также вызывают немало вопросов. Пара постоянно говорит, что они «любимые люди» и так далее. На всех фотографиях Филипп всегда находится в центре, обнимая Гусеву за талию. Даже на праздниках центр - всегда их пара. При этом, фотографии в Instagram Кати намного пикантней, ведь у неё меньше аудитория. Филипп же старается не подогревать интерес фанатов.

Как бы то ни было, недавний пост Кати Гусевой вызвал у фанатов много вопросов. На снимке пара была запечатлена в США вместе с Орбакайте и Малаховым. Киркорову пришлось обнимать сразу двух женщин, а вот обнимать Катю Андрею артист, вероятно, запретил, что видно на фото. Соцсети считают, что Киркоров отвёз Кристину в США не просто так, а для знакомства с тайной возлюбленной.

По словам поклонников, Пугачёва отправила дочь, чтобы та посмотрела на выбор Филиппа, и как оказалось, Алла и Кристина одобряют выбор артиста. Подтверждением этому может служить тот факт, что после визита Орбакайте в США Киркоров и Гусева продолжили публиковать снимки «в обнимку» и проводить много времени вместе.

Поклонники счастливы за артиста, ведь теперь его сердце может быть больше не одиноким. Об этом, кстати, говорит и сменившийся стиль музыки Киркорова с грустного на развлекательный.