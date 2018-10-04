«Боится умереть»: Борис Моисеев вспомнил о своих страшных грехах – экстрасенс

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Смерть Кобзона заставила Моисеева задуматься о будущем и предстоящем смертном суде, уверена медиум.

Известный певец Борис Моисеев известен своим эпатажем, благодаря которому он во многом и стал популярным. Вместе с тем многим всегда не нравилось поведение артиста, который первым на российской эстраде открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В последние годы состояние артиста заметно ухудшилось, что заставило его задуматься о своей жизни, считают эксперты.

В частности, ситуацию с Моисеевым на условиях сохранения анонимности прокомментировала известный экстрасенс. Как известно, в 2010 году певец перенёс инсульт, после чего его здоровье пошатнулось и с тех пор он никак не может поправиться и с былым размахом выступать на сцене. В своих интервью Мосеев неоднократно утверждал, что обратился к богу и молится едва ли не каждый день. Ясновидящая подтвердила его слова, заметив, что артист действительно постоянно обращается к Богу, но лишь потому, что начал опасаться за свою душу. «Он понимает, что совершил много грехов на этом свете и потому боится умереть и попасть в ад», - комментирует поведение Моисеева экстрасенс.