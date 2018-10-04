Настя Самбурская считает программу «Битва экстрасенсов» простым разводом зрителя

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После участия в популярной программе «Битва экстрасенсов» Анастасия Самбурская увидела весь процесс ее создания изнутри. Звезда уверена, что победитель 17-го сезона Свами Даши абсолютно не обладает никакими чрезвычайными способностями.

Не все знаменитости любят говорить о своем прошлом. К числу таких звезд относится и Настя Самбурская. Большинство из них не хотят вновь переживать такие печальные моменты, которые были в жизни, ведь это приносит только боль. Несмотря на это, звезда, после долгих уговоров, все же решилась стать участницей популярной программы «Битва экстрасенсов», где участники как раз и открывают самые сокровенный тайны знаменитостей.

В первом выпуске 17-го сезона популярной программы зрители увидели, как участники применили все свои способности для того, чтобы показать жюри и зрителям свои необычайные способности. Одним из участников, рассказавшим максимально много о Самбурской, стал победитель программы Свами Даши, который увидел даже тюремное прошлое отца звезды и ее сложные отношения с матерью. После того, как выпуск вышел на экраны, многие поклонники знаменитости были шокированы такими подробностями, сама же актриса не давала никаких комментариев.

После того, как Самбурская на своей страничке рассказала о настроении тоскливом, фанаты стали напоминать ей о словах экстрасенса. Тут уже актриса не выдержала и сообщила, что вся эта программа просто шоу, никаких подробностей из ее жизни о которых знает только она никто из экстрасенсов не рассказал, поэтому звезда считает программу «Битва экстрасенсов» простым разводом зрителя.

Никто из создателей программы и Свами Даши пока не отреагировали на критику.