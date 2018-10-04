«Вслед за Кобзоном и Фриске»: Рак кожи у Бориса Моисеева тщательно скрывают его представители – соцсети

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Отказ от рождения ребенка был не случайным, говорят фанаты, которые бояться не успеть, запомнить и посетить знаменитого и талантливого человека.

Состояние здоровья многих звезд очень интересует поклонников. Помимо скандалов и интриг есть реально те, кому интересно состояние человека и его самочувствие. Не исключением является и Борис Моисеев, которого любят и уважают миллионы поклонников. Так сложилась его судьба, что за свою яркую и красивую жизнь он не смог нажить родных людей: супругу и детей. Причины этого не беремся обсуждать, но факт остается фактом. Накануне Моисеев рассказал, что оставляет попытки родить наследника. Возраст артиста мог позволить ему провести процедуру ЭКО и воспользоваться услугами суррогатной матери, но не решился.

«Причины не только в возрасте», - пишут поклонники в соцсети.

Исходя из недавних заявлений окружения артиста, на его лице появилась ранка, которая не заживает. Кроме того, эту рана назвали травмой от бритья. Но стоит только подумать, как нужно бриться, чтобы так себя повредить. Исходя из фактуры и идеально гладкого лица артиста, эта версия не кажется правдоподобной фанатам Моисеева. Рак кожи у Бориса Моисеева тщательно скрывают его представители, утверждают его истинные фанаты.

Опасения появились после того, ка Моисеев перестал появляться на публике и публиковать в истории Инстаграм новые селфи и фото. Стоит ли реально переживать за артиста пока непонятно, поскольку официальных комментариев он не давал по этому случаю. Поклонники бояться, что Моисеев может стать следующим и отправится вслед за Кобзоном и Фриске. Такого никто ему не желает, но беспокойство юзеров берет верх.