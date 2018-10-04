20-летний любовник 52-летней Штурм вымогал деньги у ее сына

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Женщина привела своего молодого человека на шоу для разоблачения и оно удалось.

Наталья Штурм стала героиней телешоу «На самом деле», в котором рассказала, что несколько месяцев назад познакомилась с молодым человеком по имени Данил Никитин. В дальнейшем они стали встречаться и 20-летний любовник даже участвовал в воспитании 14-летнего сына 52-летней Штурм. Проживали они вместе в квартире певицы, но потом она поняла, что Никитин появился в ее жизни в страшное время - тогда ее бывший муж подал на нее в суд из-за опеки над сыном. Дело в том, что с мужем женщина развелась из-за домашнего насилия, но позволяла отцу видеться с сыном, а сейчас он потребовал отдать ему ребенка. Наталья предположила, что на самом деле бывший муж подослал Данила, чтобы собрать на нее компромат необходимый для суда. Однако, сам молодой человек сообщил, что действительно любит певицу и ее сына.

«Он для меня как брат. Я его стараюсь воспитывать, так как он рос без отца, а у матери появляется только на выходных. Мы с ним никогда не ругаемся. Возможно, что я на него только голос повышал, и все. Мы с ним даже делим обязанности по дому», - поделился 20-летний молодой человек.

Впрочем, проверка на полиграфе показала, что Никитин находится с певицей лишь из-за денег и действительно для сбора компромата, но только не для ее бывшего мужа, а для себя лично, чтобы потом получить деньги за собранную информацию.

Водитель женщины в свою очередь рассказал, что молодой любовник вымогал деньги у сына Штурм и даже избивал его, но все та же проверка на полиграфе опровергла его слова в том плане, что Данил только замахивался на отпрыска певицы.

Как бы то ни было, его намерения были разоблачены и теперь певица исключит обманщика из своей жизни навсегда.

Эксперты утверждают, что пожилым звездам пора бы усвоить урок, что просто так, к сожалению, молодые возлюбленные с ними не встречаются и лишь единицы искренне любят. В остальных случаях ими руководят лишь деньги и жажда славы.