«Поздно опомнился»: Борис Моисеев завидует Пугачевой из-за детей и Галкина – соцсети

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Артист опозорен связью с мужчинами, но мыслей о наследниках не покидает, несмотря на свой пенсионный возраст.

Неординарная личность Бориса Моисеева всегда привлекала внимание не только поклонников, но и хейтеров. Ему до сих пор не удалось опровергнуть заявления о его нетрадиционной ориентации, в которой его обвинили на пике карьеры. Более того, сообщения о разгульном способе жизни систематически появлялись в соцсеети. Как оказалось, Борис Моисеев уже сделал переоценку ценностей и очень хочет завести ребенка. Однако, его желание увы не может стать реальностью из-за возраста. Исходя из своей особой ситуации для него стимулом были Сергей Зверев и Лазарев, Филип Киркоров, однако мечте так и не суждено было стать реальностью. Борис Моисеев завидует Алле Пугачевой из-за наличия детей и молодого супруга Максима Галкина.

И не стоит говорить, что пародист интересен Борису Моисееву как предмет любви, он ему интересен как молодой фаворит Примадонны, который сможет обеспечить и воспитать их общих наследников в случае чего. К сожалению, подобного тыла у Моисеева нет, поэтому ему стоит отказаться от мысли о рождении сына.

«Поздно опомнился», - писали поклонники, намекая на возраст артиста.

Также странной показалась информация в Сети, согласно которой подтвердили друзья артиста рак у Бориса Моисеева.

«Один из друзей Бориса дал комментарий по поводу состояния здоровья певца: «Я боюсь, что у Бори прогрессирующая форма меланомы (рака кожи, - прим. ред.). Дело в том, что, насколько я знаю, нарыв у него на лице не только не исчезает, но и стремительно становится все больше», - говорится в Сети.

Возможно, Моисеев отказался от ребенка не из-за возраста, а из-за неизлечимой болезни, которой может случайно «наградить» ребенка.