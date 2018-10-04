«Тешат самолюбие»: Мать Тимати обвинила Рудковскую в эгоизме - фанаты

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Не обращая внимания на едкие комментарии пользователей о том, что она сама зарабатывает на своей воспитаннице деньги, рекламируя всякую всячину на странице ребенка, бабушка своим постом поставили под сомнение порядочность других звезд.

Мать рэпера Тимати Симона Яковлевна Юнусова ведет страницу его дочери Алины в Instagram. На ней Симона Яковлевна не только выкладывает милейшие фото внучки, но и часто публикует посты, в которых описывает свои методы воспитания и отношение к тем, кто придерживается других взглядов.

Так, например, недавно рассказала о своем отношении к участию детей в модельных показах. Она объяснила, что детей приглашают не за талант, а потому что они дети знаменитостей или просто милые и добавила: «Конечно таким образом родители тешат своё эго и это свойственно всем без исключения, но при чём тут ребёнок? Для меня важно объяснить за что тебе аплодируют, где твой Личный вклад?! А хорошенькая мордашка и фамилия, могут стать поводом для зависти, но никак не для гордости...»

Подписчики усмотрели в посыле воспитательницы упрек в адрес Яны Рудковской, которая с удовольствием позволяют своим детям участвовать в модных показах и сниматься для глянцевых журналов. Подписчиков возмутило, что Симона Яковлевна практически обвинила Рудковскую и других звезд в эгоизме. «Получается, что Яна Рудковская тешет свое самолюбие? Ее Гном во многих журналах и показах участвуют», - прямо спросили Симону Яковлевну защитники Рудковской.

Ответа на вопрос пока не последовало, но судя по реакции подписчиков, история может получить неприятное продолжение.