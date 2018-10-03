Подписчики Бузовой срочно нуждаются в психологической поддержке - соцсети

Не певица и не актриса, утверждают хейтеры, упрекающие юзеров необходимостью консультации психиатра.
Ольгу Бузову все чаще упрекают в бездарности и отсутствии таланта. На девушку обрушивают эмоции блогеры, хейтеры и завистники. Ее концертному графику может позавидовать любой из звезд, поскольку участие в реалити-шоу «Замуж за Бузову» добавило хлопот молодой звезде. Телеведущая успевает еще бывать на съемках проекта «Дом-2», где юноши и девушки пытаются строить любовь. Также у Ольги широкая сеть личного бизнеса, а именно ресторан правильного питания, хлебопекарня в Подмосковье, линия одежды и многое другое. Но наравне с поклонниками у Бузовой огромная армия завистников. Оказалось, что подписчики Бузовой срочно нуждаются в психологической поддержке, как считают подписчики в соцсети.
Стоит ли воспринимать такие слова как упрек или оскорбление решать конечно же Ольге Бузовой, но есть сведения от ее зрителей, побывавших на концертах, что Оля не поет даже песни и нашептывает. Ее еле слышно было в Челябинске, после атак обиженных людей, она даже закрывала свою страницу от посещений.