«Любовь с первого взгляда»: Бузова знала, что победит Гринев с начала проекта - соцсети

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«Телебузики» обвинили Ольгу в том, что она зря пришла на проект и следовало закончить его еще в первом выпуске.

Не зря психологи говорят о том, что женщины - существа иррациональные, ведь им присущи абсолютно неожиданные, а порой и совсем нелогичные действия. Ольга Бузова с начала проекта твердила о том, что Александр Гринев на самом деле ей не подходит, да и мама ее посоветовала исключить его из списка участников, но Ольга почему-то до последнего не хотела избавляться от «смазливого и откровенно не готового к трудным жизненным ситуациям мальчишку», как считают поклонники. Как бы то ни было, Саша Гринев добрался до финальной тройки и фанаты продолжают недоумевать каким образом. Однако, объяснение нашлось неожиданно. В официальном аккаунте телешоу «Замуж за Бузову» в соцсети Instagram была опубликована фотография, на которой Ольга обнимается с Гриневым в весьма романтичной обстановке. Реакция общественности была неоднозначной, однако, большинство из поклонников проекта болели именно за Дениса Лебедева и обвинили Ольгу в том, что на самом деле на проект она шла за симпатичным личиком, а не за настоящим мужчиной, который стал бы ей опорой.

«Гринев чувак под флагом "постольку поскольку ". Не рыба не мясо. Малчег на тыс в сходить и выбросить . Тупое лицо, интеллекта ноль. Сомнительный вид деятельности», «СЕРЬЕЗНО? ГРИНЕВ? ОЛЯ, ТЫ ВАЩЕ ДОЛБАНУЛАСЬ ТАМ?», «Божееее,ну только не Саша..вообще ни о чем», «Все понятно, любовь с первого взгляда ляля-тополя, могла бы и не пудрить мозги остальным парням», «Ой, блин. Даже лайкать не хочется, ну вообще не достойный», «Ну так его же с 1 выпуска тащат. Он не приехал-простили, нигде не побеждал в соревнованиях, никаких подарков и ухаживаний в сторону Ольги, а она все равно "тону в его глазах"», «Только не Саша,прошу( А как же Денис?», «Ну он же урод», - негодуют телезрители.

Однако, выпуск еще не вышел и судить о чем-то достаточно сложно, но поклонники уверены, что Бузова знала, что победит Гринев еще с самого начала проекта и теперь шоу смотреть им будет очень и очень грустно.