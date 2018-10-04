Галкин предал Барановскую и не пришёл на тайное свидание под видом ТЭФИ- соцсети

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Максим Галкин не смог уговорить ревнивую Аллу Пугачёву отпустить его на светское мероприятие к красавице Барановской.

На церемонию вручения ТЭФИ Юлия Барановская возлагала большие надежды. Телеведущая хотела урвать победу за лучшее дневное ток-шоу со своей программой «Муское/Женское», которое та ведёт в паре с Александром Гордоном. Однако статуэтку ТЭФИ вручили создателям «Жди меня» от команды телеканала НТВ. Пользователи соцсетей считают, что больше всего Барановскую расстроил тот факт, что в такой важный для неё день Максим Галкин предал её и не пришёл поддержать. Поклонники сразу поняли, что под видом церемонии ТЭФИ тайные возлюбленные собирались организовать себе свидание, а присутствие юмориста помогло бы телеведущей скрасить печать от неудачи.

Поклонники Юлии Барановской пристыдили Максима Галкина за то, что он так и не смог появиться на красной дорожке в компании их кумира. Фанаты считают, что всему виной стал пыльный присмотр Аллы Пугачёвой за молодым супругом. Из-за множества слухов о «походах налево», которые дошли до его жены, юморист вынужден некоторое время притворяться примерным семьянином и практически всё свободное время проводить с близнецами Лизой и Гарри и своей законной супругой в родовом поместье.