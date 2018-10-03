«При чем тут Панин?»: Поклонники обвиняют Головина в срыве съемочного процесса пьянством

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Фанаты знаменитого актера уверены - Панин не виноват и уже остепенился в отличие от молодого Головина.

На днях выяснилось, что на съемочной площадке режиссерского фильма Алексея Панина они с Александром Головиным устроили попойку и режиссер опубликовал это действо в социальных сетях. На первый взгляд показалось, что актеры хотят донести до зрителя что-то умное, но потом Александр выдал нечто бессвязное и не очень приятную для подписчиков фразу: «Мы смеемся вам в лицо». Социальные сети тут же раскритиковали Панина за то, что он якобы споил молодого актера, да еще и обвинили обоих в гомосексуализме. Аргументом в данном случае служило то, что Алексея подозревали давно, а вот о Головине начали задумываться, так как он ни разу пока не афишировал серьезных отношений с девушкой и семьи у него нет.

Впрочем, виноват оказался во всем в очередной раз скандальный артист Алексей Панин, что очень не понравилось его поклонникам. Новый виток конфликта произошел, когда фанаты поставили в центр проблему конкретно с молодым актером: «А при чем тут Панин?», «Вы посмотрите, чуть что - сразу Лешка, а может это Головин его споил», «Не верю. Саша молодой раздолбай и дебошир, а Леха остепенился уже, вон уставший какой».

Впрочем, от славы скандалиста Панина такие заявления не уберегут. И хотя поклонники обвиняют именно Головина в срыве съемочного процесса пьянством, сам Алексей никак ситуацию не комментирует и считает, что не стоит обращать внимание на такие вещи, ведь жизнь только одна и прожить ее необходимо так, как хочется, что Панин и делает.