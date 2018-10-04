Сестра умершей звезды «ДОМа-2» Полины Лобановой устроила ей фотосет в гробу

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Экс-участницу телестройки нашли мертвой в квартире одного из ее друзей в северной части Москвы. Вероятнее всего, причиной смерти стала передозировка наркотическими препаратами.

По свидетельствам очевидцев, самочувствие Полины Лобановой заметно ухудшилось еще в клубе, где девушка накануне трагедии проводила время со своими приятелями. От помощи врачей скорой помощи участница «ДОМа-2» отказалась. До следующего дня она не дожила.

Версию следствия родные девушки отрицают. 20-летнюю Полину похоронили 7 июля, а сегодня в Сети сестра умершей опубликовала фото звезды телешоу в гробу. Под снимком она оставила сообщение: «Все, кто не смог с ней попрощаться». Это не первый такой фотосет Умершей Полины Лобановой. После того, как со дня гибели Полины прошло 40 дней, Василиса отметила день памяти сестры постом: «Кто неравнодушен, помяните, пожалуйста, ее».

Сестра Полины и ее подруги продолжают выражать недовольство в адрес полиции. Они заявляют, что из квартиры Полины пропали ценные вещи и деньги, но полиция не заинтересована в раскрытии преступления: «Видимо, над этим делом либо не хотели работать, либо сыграла свою роль коррупция», — считает Василиса.