«Отбить у Галкина»: Киркоров пытается вернуть Пугачёву своими популярными клипами

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Певец не может найти достойную жену и мать для своих детей, но удачным вариантом может стать бывшая супруга.

Популярность Филиппа Киркорова доказывается количеством просмотров его клипов на YouTube. Музыкальные видео исполнителя моментально становятся новыми трендами и надолго заедают своими мотивами в памяти у слушателей. Клипы «Цвет настроения» стали не только просматриваемыми, но и породили множество пародий, которые легко можно найти на просторах Сети.

Но если с популярными видео исполнителя всё понятно, то с личной жизнью у Филиппа сложилось значительно хуже. На странице в Instagram Киркоров часто предстаёт в компании различных девушек, многие из которых не менее известны, чем сам певец. Благодаря фотографиям с Бузовой, поклонники заподозрили роман между исполнителями, но в итоге Филипп остаётся один. Но фанаты считают, что своей популярностью Киркоров пытается вернуть Аллу Пугачёву.

Певец должен знать о разладе в семье его бывшей супруги, и, в конечном счёте, из-за измен Галкина брак может разрушиться. Поэтому Филипп предпринимает все попытки, чтобы отбить у комика жену, и постараться снова построить с ней семью. Сентябрь, оказавшийся очень удачным для Киркорова, должен показать Пугачёвой, что Галкин проигрывает ему по всем параметрам.