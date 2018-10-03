Мужем Лободы может стать украинский дизайнер Анзор Тетрадзе

Вчера, 23:20

Нежные совместные фотографии подтолкнули фанатов на предположение, что дизайнер и певица вскоре зарегистрируют отношения.

Личная жизнь Светланы Лободы на протяжении всего ее творческого пути очень интересовала поклонников, но певица умело скрывала любые отношения с мужчинами от любопытных глаз. Исключением не стал и ее первый гражданский брак с Андреем Царем (настоящая фамилия Онищук). До рождения первой дочери Евангелины никто из журналистов так и не смог точно сказать, кто же на самом деле находится рядом со Светланой. Впрочем, на данный момент артистка старается также на славу и отец ее дочери Тильды засекречен, хотя и ходят подозрения о том, что девочка на самом деле рождена от фронтмена группы Rammstein Тилля Линдельмана. Сама звезда предпочитает молчать в ответ на провокационные вопросы. Однако, в своем последнем интервью она оговорилась, что раньше ее пугало замужество, а теперь она ждет, когда судьба предоставит ей такой шанс стать чьей-то супругой. Поклонники тут же предположили, что мужем Лободы может украинский дизайнер грузинского происхождения Анзор Тетрадзе. Достаточно нежные фото были размещены в социальных сетях обоих знаменитостей. Однако, официального подтверждения они не дают. Фанаты уверены, что супружество светит певице только с этим мужчиной и желают ей большого счастья.

«Смотритесь вместе очень хорошо», «Женись давай!», «Красивая пара», «Уууу, желаю счастья сладкой парочке!», - прокомментировали пользователи сети.