«Яйцеклетки блондинки»: Киркоров получил наследников благодаря новой пассии – соцсети

Вчера, 22:20

Попробовать начать отношения Филип решился не забыв Пугачеву, а ради воспитания детей, пишут юзеры.

Филипа Киркорова застукали с новой пассией в Сети. Уже появилось и предварительное досье на девушку. Оказалось, что она знаменитый в России и за границей ди-джей. Известна со многими звездами: Ани Лорак, Сергей Зверев, Сергей Лазарев, Борис Корчевников, Александр Рева и другие. До 2017 года у привлекательной блондинки был любимый мужчина, снимки с которым она демонстрировала в соцсети. Также фанаты Киркорова узнали, что у Кати Гусевой подрастает дочка, которая маму практически не видит. Девушка не забывает о путешествиях, красоте, красивой одежде. Все это она фотографирует и публикует в Сети. Также изменилось ее тело и лицо после знакомства с Киркоровым. Примечательно, что Катя была ведущей, после сменила амплуа и начала появляться с Филипом в концертных турах и в поездках. Поклонники Киркорова заподозрили, что поп-король получил наследников благодаря новой пассии.

Возможно, Катя Гусева является биологической матерью детей Киркорова, - подчеркивают юзеры. Несомненно, по словам комментаторов, что Алла-Виктория внешне похожа на возможную мать. Яйцеклетки блондинки Филип мог использовать, когда суррогатная мать согласилась за вознаграждение подарить ему наследников. Также интересно, что Гусева четко вписалась в семью Киркоровых. Она с Филипом появляется на светских мероприятиях и не в сторонке, неприметно, как раньше, а наравне с ним. Более того, интересно, что пара имеет похожие наряды, пишут поклонники в соцсети.

«Вы очень с Филиппом смотритесь. Я от души желаю тебе огромного женского счастья. Я тебя обожаю», «Горькими слезами ещё будет заливаться эта Катя, не зная куда влезла. Все имеет цену», «Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить», - написали комментаторы.

Станет ли новая пассия Киркорова настоящей матерью или мачехой его детям увидим совсем скоро, подчеркивают юзеры.