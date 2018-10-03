Лена Миро сосчитала «заслуги» Эдгарда Запашного перед Отечеством

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Эдгард Запашный оскорбился, что Лена Миро назвала его живодёром, и скандальный блогер решила подлить масла в огонь.

В своём недавнем посте скандальный блогер Лена Миро в пух и прах раскритиковала существование в двадцать первом веке цирков. Девушка назвала дрессировщиком психически нездоровыми и записала в маньяки. На такие слова в грубой форме отреагировал известный в России и за рубежом потомственный дрессировщик Эдгард Запашный. Народный артист РФ и директор Большого Московского государственного цирка уверен, что Лена Миро ничего полезного для страны не сделала, поэтому её мнение не важно.

Ответная реакция Эдгарда Запашного лишь раззадорила Лену Миро, решившую сосчитать «заслуги» Заслуженного артиста перед Отечеством. Блогер уверена, что дрессировщик приложил руку к «геноциду стариков» и поддержал пенсионную реформу, ведь не только является членом партии «Единая Россия», но и выступает в качестве её доверенного лица. Лена Миро в посте также припомнила, что Эдгард купил на аукционе Шляпу Майкла Джексона, обвиняемого в педофилии: «Наверняка просто необходима России, где подофилы зачастую не несут наказания!». Блогер не смогла обойти стороной и профессиональный рекорд, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая колонна из 3-х человек на бегущей паре лошадей. Лена Миро пожалела несчастную «кобылу» и подытожила, что пользы от Запашного не так уж и много, хотя сам дрессировщик мнит себя «молодцом-красавчиком» и не может адекватно воспринимать критику.